TÜİK, Temmuz 2023 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; temmuz ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarak 20 milyar 78 milyon dolar, ithalat yüzde 10,5 artarak 32 milyar 295 milyon dolar oldu. Ocak-temmuz döneminde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalarak 143 milyar 287 milyon dolar, ithalat yüzde 5 artarak 216 milyar 827 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Temmuz ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 10 milyar 702 milyon dolardan, 12 milyar 217 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, 2022 Temmuz ayında yüzde 63,4 iken, 2023 Temmuz ayında yüzde 62,2'ye geriledi. Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı, yüzde 18,1 artarak 62 milyar 279 milyon dolardan, 73 milyar 539 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2022 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 69,8 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 66,1'e geriledi.



EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA



Temmuzda en çok ihracat yapılan ülkeler, 1 milyar 673 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 103 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 101 milyon dolar ile ABD, 978 milyon dolar ile Irak, 962 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29'unu oluşturdu. Ocak-temmuz döneminde de en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık ve Irak oldu.



Temmuz ayında en fazla ithalat gerçekleştirilen ülkeler, 4 milyar 603 milyon dolar ile Çin, 3 milyar 650 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 839 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 458 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 602 milyon dolar ile ABD. Bu ülkelerden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 46,9'unu oluşturdu. Ocak-temmuz döneminde en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Rusya Federasyonu, Çin, Almanya, İsviçre ve ABD olarak gerçekleşti.