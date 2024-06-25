Türkiye'deki milyonlarca memur ve emekli, 3 Temmuz'da açıklanacak zam oranını merakla bekliyor. Hürriyet'in haberine göre, tahmini yüzde 20'lik zamla birlikte 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti ve evde bakım yardımı gibi birçok önemli ödeme de artacak.

Değişen ödemeler cebinizi nasıl etkileyecek?

65 yaş aylığı: Güncel 3504,84 TL olan ödeme, yüzde 20 zamla 4205,80 TL'ye yükselebilir.

Engelli aylığı: Yüzde 40-69 arası engelliler için 3357,37 TL, yüzde 70 ve üzeri engelliler için 5036,04 TL, 18 yaş altı engelliler için 3357,37 TL ödeme öngörülüyor.

Kıdem tazminatı tavanı: 35.058 TL olan tavan, 42.070 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Bedelli askerlik: 182.609 TL olan bedel, 220 bin TL civarında olması bekleniyor.

Evde bakım yardımı: 7608,77 TL olan yardım, 9130 TL'ye çıkarılması öngörülüyor.

Beklentiler yükselişte, gözler enflasyonda

Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre, enflasyon beklentileri haziran için yüzde 2,52 olarak açıklandı. Gelecek aylardaki enflasyon rakamları beklentilere paralel seyrederse, 6 aylık enflasyon yüzde 25'e yaklaşabilir.

3 Temmuz'da neler olacak?

Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamları, memur ve emekli maaş zammının kesinleşmesinde belirleyici rol oynayacak. 3 Temmuz'da yapılacak resmi açıklama ile birlikte tüm bu ödemelerdeki değişimler de netleşecek.