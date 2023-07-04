Sorumluluklar, görevler ve kararlar açısından değerlendirilmesi gereken önemli bir haftaya giriş yapıyoruz.

3 Temmuz Oğlak Dolunayıyla birlikte iş, meslek, kariyer alanlarınızda sonuçlar, ödüller almanız mümkün.

Özellikle Oğlaklar ve Yengeçler için dikkat çekici bir süreç.

Ülkemiz açısından uluslararası ilişkiler gündemde olacaktır.

Yine bu hafta ilişkiler adına yapacağınız başlangıçlarda gerçekçi ve hedef odaklı olduğunuz takdirde 17 Temmuz civarında ev, yuva, aileye yönelik olumlu gelişmeler yaşarsınız.

Diğer yandan gökyüzünde sakarlıklara, kazalara, öfkeli hareketlere, yangın, patlama, askeri olaylara eğilimli olumsuz bir enerji hakim olacak.

Bayram dönüşünde trafiğe de dikkat etmek gerekecek.

5-6-7 Temmuz tarihlerinde yılda bir kez yaşanan müjde, mucize, şans ve fırsatlara açık olan Sirius günlerini yaşayacağız.

Dua, ritüel ve ibadetler öne çıkacak.

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Hemen ardından 8-9-10 Temmuzda İlahi sistem hak edişlere yönelik çalışacak.

Karma iyillere ödüllerini dağıtacakken, hırslarından kurtulamayanlara "Rüzgar eken, fırtına biçer!" diyecek.

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23 Temmuzda başlayacak ve 4 Eylüle kadar sürecek olan Venüs Retrosu yılın en önemli zamanlarından biri.

Bu süreçte finansal yatırımlara, harcamalara, ilişkilere ekstra dikkat etmek gerecek.

Hazırlıklı olmak önemli.

Önümüzdeki 2 hafta boyunca ise diz, diş, deri, kemik hassasiyetleri yaşanabilir.

Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin.

Bilgi ve farkındalık hayatı kolaylaştırır...