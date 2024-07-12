ANKARA (AA) - Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) doğal afet ve acil durumlarda kritik rol oynayacak MOBİTEM adlı mobil güneş enerji santrali geliştirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından benzer afetlere hazırlıklı olmak amacıyla araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetleri yürütülüyor.

Bu kapsamda, TEMSAN'ın AR-GE Tasarım Merkezi, MOBİTEM adı verilen mobil güneş enerji santrali geliştirdi.

Konteynerin içine ve üstüne yerleştirilen sistem, deprem, sel gibi doğal afetlerde kolay ve hızlı bir şekilde kurulabiliyor. Depolama kapasitesi de bulunan MOBİTEM, 60 konteynerin bir günlük elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor.

Böylece MOBİTEM, doğal afetlerin hemen ardından en kritik saatlerde bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla sessiz, temiz ve kesintisiz enerji imkanı sunuyor.

MOBİTEM, güneş panelleri, enerji depolama sistemi ve inverter olmak üzere 3 ana bileşenden oluşuyor. Tamamı yerli güneş panelleri ile donatılan MOBİTEM, yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranıyla dikkati çekiyor.

- Yaz aylarında 9, kış aylarında 6 saat kesintisiz üretim

MOBİTEM'in toplamda 15 kilovatlık elektrik üretim kapasitesi bulunuyor. Enerji depolama kapasitesi de 57,5 kilovatsaate ulaşıyor. Yaz aylarında ortalama 9, kış aylarında ise 6 saat kesintisiz tam kapasite elektrik üretebilen MOBİTEM, yıl boyunca güvenilir ve sürekli enerji akışı sağlayabiliyor. Mevcut depolama hacmiyle, enerji üretimi yapmadan yaklaşık 4 saat kesintisiz tam kapasite elektrik verebiliyor.

Bir evin ortalama 6 kilovatsaat enerji tüketimi göz önüne alındığında MOBİTEM, güneş enerjisiyle şarj olmadan sadece akülerle yaklaşık 9 gün boyunca bir evin tüm elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Güneşten şarj olduğu zamanlarda ise bu süre artıyor.

Mini, maksi ve pro olmak üzere 3 farklı prototipi geliştirilen MOBİTEM, ihtiyaca uygun modülleri ile geniş bir tüketici kitlesine hitap ediyor. MOBİTEM, test çalışmalarının tamamlanmasının ardından satışa hazır hale gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSAN'ın AR-GE Tasarım Merkezi'nde görev yapan Elektrik-Elektronik Mühendisi Tuğba Aydın Kart, MOBİTEM'in güneşlenme süresine bağlı olarak maksimum kapasite ile 5-10 saat arasında tam şarj edilebildiğini belirterek, "Afet durumlarında yaklaşık 60 ev tipi konteynerin bir günlük temel ihtiyacını karşılamaktadır. Depolama kapasitesinin 400 kilovatsaate kadar artırılması durumunda ise 240 konteynerin temel ihtiyaçlarına yetecek enerji sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

AR-GE Elektrik Elektronik Başmühendisi İpek Acay da güneş panellerinin makaslı bir mekanizmayla katlanıp, 21 metrekare büyüklüğündeki konteyner içerisine yerleştirilebildiğine dikkati çekerek "Güneş panelleri devreye alınmak istendiğinde panel gruplarını taşıyan makaslı sistemin hareketi mekanik ya da elektrikli hareket ile sağlanmaktadır. Ürün sahaya taşındıktan sonra 15 dakika içinde kurulumu tamamlanır." bilgisini paylaştı.