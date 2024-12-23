Çin merkezli alışveriş sitesi TEMU'dan alışveriş yapan kullanıcılar, son zamanlarda yaşadıkları olumsuz deneyimleri sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. İsmail Karagöz isimli bir genç, TEMU’dan yaptığı 15 bin liralık alışverişin 10 bin lirasının boşa gittiğini belirterek, aldığı ürünlerin görselleriyle gönderdikleri ürünler arasında büyük farklar olduğunu ifade etti.

Kadın minyatür iplerle şok oldu

Son olarak, TEMU’dan alışveriş yapan bir kadın da benzer bir hayal kırıklığı yaşadı. Kadın, örgü için sipariş ettiği iplerin yerine, minyatür boyutlarda ipler gönderildiğini fark etti. Durumu sosyal medyada paylaşan kadın, kutudaki ürünleri video kaydına alarak yaşadığı hayal kırıklığını takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya tepkisi: Açıklamaları okumadan alışveriş yapmayın

Kadının paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcıları, TEMU’dan alışveriş yaparken açıklama ve yorumları okumamanın sorumluluğunu kullanıcıların üstlenmesi gerektiğini belirten yorumlar yaptı. Kullanıcılar, “TEMU’dan alışveriş yaparken açıklamaları neden okumuyorsunuz?”, “Burada kabahat TEMU’da değil, açıklama okumadan ve yorumları dikkate almadan alışveriş yapan kendilerine bulsunlar.” şeklinde yorumlar yaptı.