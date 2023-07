Ben bu kadar yemeğe düşkün bir millet olduğumuzu bilmiyordum. Tamam, damak tadımız ''su götürmez'', Türk mutfağı dünyada hak ettiği yere de gelmiştir, En azından ülkemizdeki gastronomi turizmini de inkar edecek değiliz.

Ama ne bileyim.

Yat kalk 24 saat tencere tava muhabbeti var televizyonlarda.

Artık yemekleri ile meşhur olan illerden vazgeçtik, ilçeleri, köyleri de bitirdik, sıra neredeyse yemekleri ile ünlü mahallelere geldi.

Hal böyle olunca da yemeğin tadı kaçmaya başladı.

Aynı serpme kahvaltı gibi.

Çökeleğe koy kırmızı biberi, bir isim uydur.

Başka bir tabağa çökelek, kırmızı biber, haşlanmış yumurtayı da doğra kıyılarına, bir isim uydur.

Zeytinyağı'na koy kekiği, bir isim uydur.

Başka bir tabağa zeytinyağı, kekik biraz da karabiber at, yine bir isim uydur.

Buna benzemez daha neler...

Yok kapama kuzu etinden mi olur, oğlak etinden mi.

Anlayacağınız eline mikrofon alanın aklına önce tencere tava geliyor.

Hele ki, şu yaz günlerinde tatile gidemeyip de evde ekrana mahkum olanların vay haline.

Bu vatandaşlar, çorbanın her türlüsünü, yemeğin her çeşidini, tatlının daniskasını yapmanın ustası oluyorlar.

Tabii denilebilir ki, yarışma boyutunda olanları diğer ülkelerde de yayınlanıyor. Bu bizim gastronomi turizmimize olumlu etki yapıyor.

Ne diyelim, inşallah bu amaca da hizmet ediyordur.

Bunlar her neyse de...

Bir de yarışmacıların kavga etmesi ekranların tuzu – biberi oluyor.

Kaynana ile gelinleri yıllardır kavga ettire ettire sonunu getiremediler.

Eline hasbel kader bir mikrofon geçirmiş sunucu kayınvalideye ilk önce şunu soruyor:

''Gelin ile iyi geçiniyor musun?''

Zavallı kadın zaten yarım saat onun ne dediğini anlamaya çalışıyor.

Sonra da;

''Heeeeee'' demekle yetiniyor.

Genellikle gerilim üzerine kurgulanan bu tür programların seyirciye ne vereceği ortada ama, gönül ister ki onlarla birlikte daha eğitici, daha öğretici, daha bilgilendirici programlara da yer verilsin...