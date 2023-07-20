Siyaset yazı kışı olmayan, geceyi gündüze katanların işi gerçekten de. Vatandaşa ulaşmasını beceren, ona kendini anlatanların işi. Çözümü çabuk üreten, insanlara dokunabilmeyi becerenlerin işi.Yaraya parmak basanların değil, yarayı çok çabuk iyileştirenlerin işi.

Halkın en çok neden muzdarip olduğunu keşfedip, çaresini üretenlerin işi.

Vatandaşın güvenini kazananların işi.

Biraz kısaltacak olursak da;

İşi bilenin, kılıcı da kuşanabilenlerin işi. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım.

Çok kimsenin görüşü neydi: ''Tencere AKP'yi devirecek''

Ne oldu? AKP tencereyi devirdi. Bunca enflasyona rağmen, bunca hayat pahalılığına rağmen hem Meclis ve hem de Cumhurbaşkanlığını AKP ve onun lideri sayın Erdoğan aldı.

Neden; Vatandaş iktidara aynen şunu dedi:

''Benim için ne yaptın'' Muhalefete döndü dedi ki:

''Benim için ne yapabilirsin?'' Neticede vatandaşın güvendiği parti ve lider sandıktan çıktı. İster kabul edin, ister etmeyin. An itibari ile ister ''değişim'' naraları atın, isterseniz de ''yenileşelim''.



CHP'nin öncelikle bir tespitte bulunması lazım. CHP diyecek ki; ''Benim vatandaşımın yüzde 70 – 80 'i mevcut yönetimin şu tavrından dolayı rahatsız, şikayetci...

Ben bunu şu şekilde yapacağım ve onları mutlu edeceğim. Ben bunu bu şekilde yapacağım ve halkım rahata kavuşacak'' diyecek. Ama CHP bunu söylerken de, ayakları yere basacak. Mesela AKP kurucularından Bülent Arınç bir toplantıda o tarihlerdeki AK parti oylarının yüzde 75'inin sağlıkta yapılan hizmetler sayesinde alındığını söylemişti. Ve çok doğru söylemişti sayın Arınç. Bana sorarsanız bugün hala, sağlıkta o gün yapılan çalışmaların semerisi görülmektedir.



Katkı payıdır, odur budur. Bunlar ayrı şeyler. Ama o günkü hizmetlerin olumlu sonuçları bugün sandıktan çıkmaktadır. Haydi CHP... Bul bakalım sende oy getirecek bir ''maden'' de görelim.