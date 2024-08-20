Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Teoman, 3 Ekim 2024 Perşembe akşamı Efes Antik Tiyatro’da sahne alacak. Konser, saat 21:00’de başlayacak ve tarihi mekanın büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek.

Teoman, uzun yıllardır rock müziğin öncülerinden biri olarak tanınıyor ve sahne performanslarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip. Efes Antik Tiyatro’nun tarihi dokusunda sunacağı bu özel konser, hem müzikseverler hem de tarihi mekanın mistik havasını sevenler için unutulmaz bir deneyim olacak.