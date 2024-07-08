Gazeteci yazar Teoman Erel, 30. ölüm yıldönümünde Seferihisar Sığacık'taki anıtı önünde sevenleri, ailesi ve meslektaşlarının katılımıyla anıldı.

Anma törenine ünlü isimler katıldı

Teoman Erel'in anısına düzenlenen törene, eşi Gül Neşe Erel, oğlu gazeteci yazar Hasan Erel, Mavi Vatan doktrini sahibi Amiral Cem Gürdeniz, Doğu Akdeniz Üniversitesi E. Rektörü Prof. Dr. Okan Tarhan, Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı ve Dağarcık Türkiye Platformu Direktörü Enis Musluoğlu da katıldı. Törende, Erel'in hayatı ve başarıları anlatıldı, onun gazeteci olarak korkusuzca yazdığı yazılar ve topluma sağladığı katkılar vurgulandı. Katılımcılar, Teoman Erel'in anıtı önünde bir süre sessizce durarak onun hatırasını yaşattılar.

Teoman Erel'in anısı yaşatılıyor

Teoman Erel, 6 Temmuz 1994'te Ankara'dan Seferihisar'daki evine dönerken Afyon'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Ölümünden sonra, Milliyet ve Güneş gazetelerinde yazdığı Seferihisar ile ilgili yazılar "Teoman Erel'in Seferihisarı" başlığıyla kitaplaştırılmıştı. 2012'de Seferihisar Belediyesi tarafından Heykeltraş Gökhan Yerlikaya tarafından yapılan anıt, Sığacık parkına yerleştirilmişti.

Teoman Erel kimdir?

Teoman Erel (d. 1940 - ö. 6 Temmuz 1994), Türk gazeteci ve yazar.

1940'ta Konya'da dünyaya geldi. İlk ve Orta öğreniminin ardından Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi. Gazeteciliğe 1960 yılında Akis Dergisi'nde başladı. Vatan, Dünya, Yeni İstanbul, ANKA Ajansı, Milliyet, Güneş, Günaydın, Bugün ve Meydan gazetelerinde köşe yazıları yazdı. Evli ve 2 çocuk babası olan Teoman Erel, 6 Temmuz 1994'te trafik kazasında öldü. Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.