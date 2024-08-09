Sanatçı, mirasının dörtte birini Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlama kararının ardındaki duygusal nedeni ilk kez açıkladı.

"Öldüğümde param kalmış olursa, hepsini kızıma bırakmak zorunda değilim," diyen Teoman, bu kararıyla hayranlarını duygulandırdı. Ünlü sanatçı, kızı Zeyno'nun maddi olarak zorlanmayacağına inandığını belirterek, "Kızımın maddi koşullarda yaşamasına gerek yok. Hayatın sillesini küçük yaştaki çocuklara bir faydam olursa daha mutlu olurum," dedi. Bu sözleriyle, paranın toplumun dezavantajlı kesimlerine yardım etmek için kullanılmasının kendisi için daha anlamlı olduğunu vurguladı.

Teoman, vasiyetine dair yaptığı açıklamalarla sınırlı kalmadı; aynı zamanda ebeveynlik hakkındaki düşüncelerini de samimi bir şekilde paylaştı. Zeyno adında bir kızı olan sanatçı, "İyi bir baba olduğumu düşünüyorum ama istediğim kadar iyi değilim. Ebeveynlikte insan hep kendini suçlu hissediyor. 'Daha iyi olabilirim' diye düşünüyor," ifadelerini kullandı. Kendi kendine eleştirel bir bakış açısıyla, "Daha cıvıl cıvıl, daha eğlenceli bir baba olmak isterdim," diyerek ebeveyn olmanın getirdiği duygusal zorluklara da değindi.

"Kendimi ciddiye alan biri değilim"

Müzik kariyerine dair de açıklamalarda bulunan Teoman, müzik dünyasında beğendiği isimleri sıraladı. "Ezhel, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Mert Demir... Çok insan var," diyen sanatçı, son olarak Çakal ile bir çalışma yaptığını belirtti ve "Kendimi ciddiye alan biri değilim," diyerek esprili bir şekilde mütevazı tavrını sürdürdü.