"Norveçli sarışın çocuklar harika, suriyeliler mahvoluyor"

Teoman, bazı kişilerin Norveçli sarışın çocukları görse 'harika' diyeceğini, Suriyelileri ise olumsuz değerlendirdiğini belirtti.

"Irkçılık ve vicdansızlık"

Teoman, “Her yer Arap oldu” demenin ırkçılık olduğunu ve Türkiye’de doğan Suriyeli çocukları geri göndermenin vicdansızlık olacağını ifade etti.

"İngiltere'ye gitmek istiyorlar"

Teoman, Suriyelilerden rahatsız olanların çoğunun İngiltere'ye gitmek istediğini ve bu durumun çelişkili olduğunu vurguladı.