İstanbul’daki Galatasaray Meydanı’nda, 27 Mayıs 1995’ten beri her cumartesi günü gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri’nin eylemi 1000. haftasına giriyor.

Cumartesi Anneleri’nin 1000. hafta buluşması için “Benim Annem Cumartesi” şarkısını seslendiren Teoman, önerinin kendisine Cumartesi Anneleri tarafından geldiğini söyledi. Teoman, “Bu teklifi reddetmeyi bir an bile düşünmedim. Reddetseydim, hayatım boyunca sürecek bir vicdan azabıyla yaşamak zorunda kalırdım” ifadelerini kullandı.

Teoman şöyle konuştu:

Bilirsiniz, siyasete uzak biriyim, sevmediğim bir alandır. Ben kendimi, siyasetler üzeri olarak tanımlarım, vicdanın yanındayımdır, siyasi partilerin değil.

Bu şarkıyı seslendirme önerisi bana Cumartesi Anneleri tarafından geldi. Gelebilecek negatif tepkileri sezdim ama bu teklifi reddetmeyi bir an bile düşünmedim. Düşünmedim, çünkü kendimi tanırım. Reddetseydim, hayatım boyunca sürecek bir vicdan azabıyla yaşamak zorunda kalırdım.

"Çekilen acıların farkındayım"

Kendimi bildim bileli Türkiye’de her kesimin çektiği acıların farkındayım. Her kesimi anlamaya çalıştım hayatım boyunca. Kimseyi düşman olarak görmedim, görmeyeceğim. Bana göre gencecik olan insanların yaşadığı Türkiye’de, yaşım gereği, Teoman abiyim ben artık. Ve abiliğimin gereğini yapıyor, sözlerimle, hareketlerimle, tüm Türkiye’ye toplumsal barışı ve vicdanı, alınması gereken yol olarak göstermeye çalışıyorum.