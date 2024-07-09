Ünlü rock müzik şarkıcısı Teoman, sosyal medyada gündem oldu. Bir çevrimiçi etkinlikte 30 yıl boyunca şarkılarını yaptığı gitarını açık artırmaya çıkaran ünlü sanatçı, gitarın 466 bin TL'ye alıcı bulmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Elde edilen tüm gelirin Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacağı belirtilirken, Teoman'ın daha önce yaptığı açıklamada mirasının dörtte birini çocuklara bağışlayacağını ifade ettiği de hatırlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da ünlü sanatçının bu duyarlı davranışından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.