Müzayedenin en dikkat çekici anı, ünlü rock müzik sanatçısı Teoman'ın ikonik gitarının satışa sunulması oldu. Kimsesiz çocuklar yararına yapılan bu anlamlı etkinlikte, Teoman'ın gitarı 300.000 TL’den açık artırmaya çıkarken, tam 466.000 TL'ye satıldı.

Kenan Doğulu'dan büyük destek

Bu özel gitarın yeni sahibi, ünlü şarkıcı Kenan Doğulu oldu. BAS Topluluk Başkanı Haldun Demirhisar’ın ve Teoman’ın ortak arkadaşı olan Doğulu, bu anlamlı bağışıyla gecenin en konuşulan ismi haline geldi.

Gelenek devam edecek

Müzayede sonrası bir basın açıklaması yapan Haldun Demirhisar, "Teoman’ın başlattığı bu bağış geleneği, bundan sonraki tüm müzayedelerde de devam edecek. Her müzayedede farklı ünlülerin özel eşyaları, kimsesiz çocuklar için açık artırmaya çıkacak," dedi.