Teos, Ionia Bölgesi'nin 12 kentinden biri olarak, M.Ö. 1000 yıllarına uzanan tarihiyle dikkat çekiyor. Güney Limanı, Anadolu kıyılarındaki "en iyi korunmuş liman" olarak bilinir ve Akdeniz Havzası'nda önemli bir ticari rol oynamıştır. Antik kentin güney bölümü, ziyaretçilere yüzme imkanı sunarak deniz keyfi yaşatıyor.

İzmir'in yaklaşık 60 km güneybatısında, Isthmos adı verilen küçük bir yarımada üzerinde yer alan Teos, yarımadanın ortasında bulunan Kocakır Tepe'deki akropolüyle de göz kamaştırıyor. Akropolün kuzey ve güneyinde bulunan limanlar arasında gelişen şehir, yaklaşık 6 km uzunluğundaki Helenistik Dönem kent surlarıyla çevrelenmiştir.

Teos Antik Kenti, Ege Bölgesi'nde, İzmir ili Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde yer almaktadır ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerini büyülemeye devam etmektedir.