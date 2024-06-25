TEPAV (Türkiye Ekonomik Politik Araştırmalar Vakfı), son "Para Politikası Değerlendirme Notu"nda repo faizinde bir değişikliğe gerek olmadığını vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) doğrudan döviz alışlarıyla uyumlu olarak döviz karşılığı Türk Lirası swap stokunun tamamen eritilmesinin önemli olduğunu belirtti.

TEPAV Makroekonomi Çalışma Grubu tarafından yayımlanan değerlendirme notunda, yapılan analizlerin sonucunda, mevcut durumda repo faizinde bir değişiklik önerilmediği ifade edildi. Bunun yerine, kredi piyasasının serbest işleyişine yönelik idari kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması ve TCMB'nin döviz alım politikasının TL swap stokunu azaltma süreciyle uyumlu olması gerektiği vurgulandı.

Bir an önce adımların atılması gerek

Notun sonuç bölümünde, Türk lirasının reel değerlenme seviyesinin ve olası finansal istikrarsızlık unsurlarının dikkatle izlenmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, ekonominin tam anlamıyla rasyonele dönüşmesini sağlayacak güçlendirici adımların bir an önce atılması gerektiği belirtilerek, mevcut programın ekonomi üzerinde olumlu etkiler yaratması için daha etkili hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.