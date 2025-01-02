Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktor randevusu olan, sonuç göstermek isteyen veya hasta ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nasıl gidilir? sorusunu merak ediyor. İşte adres ve iletişim bilgileri…
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nasıl gidilir?
Hastaneye havaalanından ulaşım:
Hastaneye şehir dışından gelen ve ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar İZBAN ile Kemer istasyonunda inerek aktarma yapabilir. Kemer İstasyonundan yürüyerek, taksi veya ESHOT otobüsleri ile ulaşım sağlayabilir.
Hastaneye otogardan Ulaşım:
302 numaralı ESHOT Otogar-Konak otobüsüne binerek hastaneye en yakın durakta inebilirsiniz.
Ziya Gökalap İlköğretim Okulu (Hastane Durağı)
44 - Mersinpınar- Gümrük
45 - Gültepe- Gümrük
54 - Otogar- Kemer Aktarma
57 - Altındağ- Kemer Aktarma
58-- Kandere- Kemer Aktarma
59- Bornova Metro- Kemer Aktarma
60- Pınarbaşı- Kemer Aktarma
64- Ayakkkabıcılar Sit.- Kemer Aktrama
117- Kavaklıdere- Kemer Aktarma
153- Çamkule- Kemer Aktarma
214 - Evka3 Metro- Kemer
249- Evka 4- Kemer
302- Otogar - Konak
348- Bornova Metro- Kemer Aktarma
367- Ümit Mah.- Kemer Aktarma
418- Şirinyer Aktarma - H.Pınar Metro
662- Cengizhan -Kemer
699- M.Erener - Kemer
KURUM: İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ADRES: GAZİLER CAD. NO:468 YENİŞEHİR
SABİT TELEFON: +90 (232) 469 69 69
SABİT TELEFON: +90 (232) 433 08 10
FAKS: +90 (232) 433 07 56
ELEKTRONİK POSTA: [email protected], [email protected]
WEB: https://tepecikeah.saglik.gov.tr/