Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktor randevusu olan, sonuç göstermek isteyen veya hasta ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nasıl gidilir? sorusunu merak ediyor. İşte adres ve iletişim bilgileri…

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Hastaneye havaalanından ulaşım:

Hastaneye şehir dışından gelen ve ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar İZBAN ile Kemer istasyonunda inerek aktarma yapabilir. Kemer İstasyonundan yürüyerek, taksi veya ESHOT otobüsleri ile ulaşım sağlayabilir.

Hastaneye otogardan Ulaşım:

302 numaralı ESHOT Otogar-Konak otobüsüne binerek hastaneye en yakın durakta inebilirsiniz.

Ziya Gökalap İlköğretim Okulu (Hastane Durağı)

44 - Mersinpınar- Gümrük

45 - Gültepe- Gümrük

54 - Otogar- Kemer Aktarma

57 - Altındağ- Kemer Aktarma

58-- Kandere- Kemer Aktarma

59- Bornova Metro- Kemer Aktarma

60- Pınarbaşı- Kemer Aktarma

64- Ayakkkabıcılar Sit.- Kemer Aktrama

117- Kavaklıdere- Kemer Aktarma

153- Çamkule- Kemer Aktarma

214 - Evka3 Metro- Kemer

249- Evka 4- Kemer

302- Otogar - Konak

348- Bornova Metro- Kemer Aktarma

367- Ümit Mah.- Kemer Aktarma

418- Şirinyer Aktarma - H.Pınar Metro

662- Cengizhan -Kemer

699- M.Erener - Kemer

KURUM: İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ADRES: GAZİLER CAD. NO:468 YENİŞEHİR

SABİT TELEFON: +90 (232) 469 69 69

SABİT TELEFON: +90 (232) 433 08 10

FAKS: +90 (232) 433 07 56

ELEKTRONİK POSTA: [email protected], [email protected]

WEB: https://tepecikeah.saglik.gov.tr/