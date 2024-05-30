Bayraklı Belediyesi, Tepekule Mahallesi'nde çevreye kötü koku yaydığı tespit edilen evden çıkan atıklara hızlı bir şekilde müdahale etti. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine yapılan denetimde, ev sahibine idari para cezası kesildi.

Çöp evden 3 kamyon atık çıkarıldı

Bayraklı Tepekule Mahallesi'nde bulunan bir evde biriken çöp ve atıklar, mahalle sakinlerini rahatsız etmişti. Belediye ekipleri, zabıta ve emniyet güçleri iş birliğiyle yapılan denetimde evden 3 kamyon atık çıkararak çevreyi temizledi.

Başkan Önal: Halk sağlığı ve huzuru önceliğimiz

Belediye Başkanı İrfan Önal, yaptığı açıklamada, halk sağlığı ve huzurunu korumak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Tepekule Mahallesi'ndeki sorunun hızlı bir şekilde çözüldüğünü ve vatandaşların daha temiz bir çevrede yaşayabileceklerini vurguladı.