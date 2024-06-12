Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, tarihi dokuya aykırı şekilde bir otelin duvarına monte edilen klima motorlarını kaldırdı. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mezopotamya’nın incisi, medeniyetler şehri tarihi Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde bir otelin duvarına monte edilen klima motorları, vatandaşların tepkisine yol açtı. Şikayetler üzerine harekete geçen Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, bir otelin duvarına monte edilen klima motorlarını kaldırarak, sahiplerine uyarılarda bulundu.

Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşların istek ve şikayetlerini yerine getirmek için hummalı bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

Tarihi dokuya aykırı bir şekilde görüntü kirliliğine neden olan klima motorlarının kaldırılması vatandaşların takdirini kazandı.