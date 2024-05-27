Türkiye Emekliler Partisi ( TEP), Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)’nin Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlediği ‘Büyük Emekliler Mitingi’ne katıldı.Ahmet YAŞAR / YOLCUTVHABER

ANKARA (İGFA) - TEP Genel Başkanı Oktay Akcin, MKYK Üyesi Yılmaz Alpyürür, Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeleri Vildan Alpyürür, Ülfet Hayman, Bursa Osmangazi İlçe Başkanı Müberra Özdemir, Osmangazi İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Yaşar ve Murat Ozan’ın da katıldığı mitingde emekliler, mutfakta yangın var, bıçak kemiğe dayandı", "Krizin bedelini biz ödemeyeceğiz" yazılı pankartlar ve dövizler taşıyarak taleplerini iletti.

Emekli-Sen, Tüm Emeklilerin Sendikası, Bağımsız Emekliler Sendikası, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve birçok sivil toplum kuruluşunun üyeleri ve Türkiye’nin pek çok şehrinden gelen emeklilerin meydanı doldurduğu mitingde konuşma yapan TEP Genel Başkanı Oktay Akçin, 10 milyon insanın açlık sınırının yarısı kadar bile maaş alamadığına dikkat çekerek;“Hayata pahalılığı ve enflasyon ortadayken 10 bin TL maaş dayatmasına karşıyız. Bu maaşlarla yaşanmaz. Kimileri lüks ve ihtişam içerisinde yaşamlarına devam ederken bunca yıl alın teriyle canla başla çalışan ve ülkemizin her karış toprağında emeği olan emeklilerimizi açlık sınırının altında yaşamaya mahkum etmek hiçbir vicdana ve ahlaka sığmaz. Bütün emeklilerimize çağrımız, hakkımız olan zammı alana kadar örgütlenmeye ve omuz omuza mücadele etmeye devam edelim. Emeklileri bu ülkenin sırtında yük olarak görenlere karşı eninde sonunda zafer kazanacağız. Mücadelemiz geleceğimiz için, çocuklarımızın ve torunlarımıza daha güzel yarınlar bırakabilmek için” diye konuştu.