Terapistle konuşmak, çoğumuz için cesaret gerektiren bir durumdur. İçindekileri bir yabancıya dökmek bazı kişilerde savunmasızlık hissi yaratabilir. Ancak gerçeklerden kaçmanın bir bedeli vardır. Yeni ilişkilerde çoğu kişi, değerlendirilmeye korktuğu için en iyi halini yansıtmaya çalışır. Bu nedenle, terapide bile iyi olmasanız bile iyiymiş gibi davranma eğiliminde olabilirsiniz. Örneğin, içki veya sigara kullanıyorsanız, terapistinize bunu inkar edebilirsiniz.

Yalan söylemenin yaygın nedenleri

Yapılan bir araştırmada, 500’den fazla hastanın %90’ının terapistine en az bir kez yalan söylediği ortaya kondu. En sık söylenen yalanlar arasında terapistin önerilerini beğenmiş gibi davranmak ve duygusal acıyı inkar etmek yer alıyor. Terapide yalan söylemek, tedaviyi daha az etkili hale getirebilir ve hastaların terapiyi erken sonlandırmasına yol açabilir.

Eleştirilme korkusu

İnsanlar, eleştirilmekten kaçınmak için sık sık yalan söyler. Yeme bozukluğu olan hastalar, aşırı egzersiz yaptıklarını veya yediklerini kısıtladıklarını inkar edebilirler. Ancak iyi bir terapist, sizi eleştirmeyecek, bunun yerine korkularınızı anlamaya çalışacaktır.

Utanç

Bir çalışmada katılımcıların %60'ı, utanç duygusundan kaçınmak için yalan söylediklerini belirtti. Terapistlerin ruh sağlığında uzman olduklarını unutmamak önemlidir; dolayısıyla utanç verici görünen şeyler onlar için öyle olmayabilir.

Terapisti memnun etme

Fedakar yalanlar, insanların başkalarını memnun etme çabasıyla ortaya çıkar. Terapistinizin duygularını korumak sizin göreviniz değildir. Geri bildirimde bulunmak, terapistinizle aranızdaki bağı güçlendirebilir.

Duygulardan kaçınma

Gerçeği anlatmamak, endişe, suçluluk veya üzüntü gibi duygulardan korunma hissi yaratabilir. Ancak gerçeklerden kaçınmak acıyı ortadan kaldırmaz. Terapistiniz, zorlandığınız konularda size destek olabilir.

Yalanları itiraf etmek

Yalan söylediğinizi kabul etmek zor olabilir, ancak bu süreçte utancınızı tanımlamak önemlidir. Utanç hissini adlandırmak, onu alt etmenin bir yoludur. Kendinize, "Hepimizin zaman zaman utandığının farkındayım," diyerek başlayabilirsiniz. Bu duygu geçici olacaktır.

Gerçeği söylemek cesaret gerektirir, ancak dürüstlük birçok fayda sağlar. Terapistinizle olan ilişkinizi derinleştirir ve terapiyi daha anlamlı bir hale getirir. Yalan söyleme alışkanlığını bırakmak, hem sizin hem de terapistiniz için daha sağlıklı bir süreç oluşturacaktır.