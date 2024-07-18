Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni yayınladı. Verilere göre, lisans ve ön lisans mezunlarının istihdam oranı önceki yıla göre artış gösterdi. En yüksek istihdam oranı özel eğitim öğretmenliği bölümünde kaydedildi.

Lisans mezunları istihdam oranları

TÜİK verilerine göre, 2022 yılında yüzde 75,1 olan lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı, 2023 yılında yüzde 75,6'ya yükseldi. Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip bölümler şöyle sıralandı:

Özel Eğitim Öğretmenliği: %96,2

Tıp: %95,3

Dil ve Konuşma Terapisi: %93,9

Elektrik Öğretmenliği: %93,2

Ebelik: %92,4

Lisans alanlarına göre istihdam oranları

Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflamasına göre, 2023 yılında lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan şu şekilde:

Sağlık ve Refah: %87,4

Mühendislik, İmalat ve İnşaat: %83,7

Eğitim: %79,8

Bilişim ve İletişim Teknolojileri: %79,6

İş, Yönetim ve Hukuk: %74,8

Ön lisans mezunları istihdam oranları

Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı 2022 yılında yüzde 67,3 iken, 2023 yılında yüzde 67,7 olarak gerçekleşti. En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans bölümleri:

Polis Meslek Eğitimi: %92,1

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı: %88,7

Endüstriyel Kalıpçılık: %86,1

Metalurji: %85,5

Avcılık ve Yaban Hayatı: %84,7

Kaynak Teknolojisi: %84,7

İlk iş bulma süresi ve kazanç durumları

2023 yılında lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi 14,4 ay olarak gerçekleşti. Bu süre ön lisans mezunları için 15,9 ay olarak hesaplandı. Lisans mezunlarının en kısa sürede iş bulduğu bölümler arasında dil ve konuşma terapisi, tıp ve özel eğitim öğretmenliği yer aldı. Ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü ise pilotaj oldu.

Kendi alanında çalışma oranı

Sağlık ve refah lisans mezunlarının kendi alanlarında çalışma oranı yüzde 79,3 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunlarında ise iş, yönetim ve hukuk alanı en yüksek uyum oranına sahip oldu.