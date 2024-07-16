2024 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar ve aileleri tercih sürecine girdi. Uzmanlar, adayların dikkat etmesi gereken noktaları sıraladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Rumeli Üniversitesi Aday İlişkileri ve Rehberlik Koordinatörü Cihan Kuzgun, üniversite tercihlerinin akademik başarı için kritik bir adım olduğunu vurguladı.

Tercih sürecinde, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde tercih yapılmasının önemine dikkat çeken Kuzgun, tercihlerin belirlenmesinde ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzun titizlikle incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Adayların tercih listesi hazırlarken önceliklerini ve beklentilerini göz önünde bulundurmalarının önemine değinen Kuzgun, üniversite sınav sıralamalarının çok üstünde ya da altında yer alan üniversitelerin listeye eklenmemesi gerektiğini vurguladı.

Adayların okumak istedikleri bölümün ve üniversitenin özelliklerini detaylıca araştırmaları gerektiğini belirten Kuzgun, seçilen bölümün iş olanakları, üniversitedeki akademik kadro, fiziksel olanaklar ve uluslararası imkanlar hakkında bilgi sahibi olmalarının önemli olduğunu dile getirdi. Ayrıca, tercih listesinde sıralamanın etkili olduğunu ve istenen üniversite ve bölümlerin ilk sıralara yazılmasının önemini vurguladı. Kuzgun, adayların tercih sürecinde bu hususlara dikkat ederek daha bilinçli ve doğru tercihler yapabileceklerini belirtti.

ÜNİVERSİTE TERCİH SIRALAMASINDA NELERE ÖNCELİK VERİLMELİ?

Üniversite ve bölüm tercihi yaparken sahip olduğunuz 24 tercih hakkını dikkatlice ve özenle kullanmak son derece önemlidir diyen Kuzgun'un önerilerine göre, tercihlerinizi yaparken, başarı sıralamanızı puanınıza göre değil, sıralamanıza göre belirlemenin önemine dikkati çekti. İstenilen sıraya göre tercih yapılabileceğini kaydeden Kuzgun, "Ancak tercih listenizde üniversite ve bölümün sıralamasının önemli olduğunu unutmamalısınız. Tercih yaparken sadece okumak istediğiniz üniversiteleri ve bölümleri listeye eklemelisiniz. Tüm tercih haklarınızı doldurmak zorunda değilsiniz; dolayısıyla istemediğiniz üniversite ve bölümleri yazmamalısınız. Önceki yıllara göre kontenjanları karşılaştırarak tercihlerinizi yapmalısınız, çünkü kontenjan artışları bölümün başarı sıralamasını etkileyebilir" dedi.

TERCİH DÖNEMİNDE YAPILAN HATALARA KARŞI ÖNLEMLER

Rehber Cihan Kuzgun, üniversite tercih döneminde yapılan hataları önlemek için de adaylara şu önerilerde bulundu:

"İlk olarak, gitmek istemediğiniz bir üniversiteyi tercih listenize eklememelisiniz. "Burayı zaten kazanamam" veya "Bu tercih gelene kadar başka tercihlerimden biri kesin tutar" gibi düşüncelerle aslında hiç gitmek istemeyeceğiniz bir üniversiteyi seçmekten kaçınmalısınız. Zira beklenmedik şekilde o üniversitenin bölümlerinden birini kazanmanız mümkün olabilir. İkinci olarak, ailenizin istediği bölümler yerine kendi isteklerinize göre tercih yapmalısınız. Bu tercih, gelecekte çalışacağınız mesleği belirleyecek ve uzun yıllar hayatınızı etkileyecek bir karardır. Üçüncü olarak, herkesin konuştuğu veya popüler olan bölümleri hedeflemek zorunda olmadığınızı bilmelisiniz. Puanı veya sıralaması yüksek diye iyi görülen bölümleri seçmek yerine kendi ilgi ve yeteneklerinize uygun olan bölümü tercih etmelisiniz. Başkalarının beklentileri yerine kendi mutluluğunuzu ve başarınızı ön planda tutmalısınız. Son olarak, üniversite tercih sürecinde mutlaka rehber öğretmeninizden yardım almalı ve uzmanların görüşlerini dinleyerek bir yol haritası oluşturmalısınız. Bu şekilde, hedeflerinize uygun en doğru tercihleri yapabilir ve üniversite hayatınızı başarıyla şekillendirebilirsiniz."