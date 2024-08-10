Vahşi yaşam film yapımcıları Dereck and Beverly Joubert, National Geographic ile birlikte Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) "Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi"ne aldığı aslanların azalan popülasyonuna dikkati çekmek için 2013'te 10 Ağustos'u Dünya Aslan Günü ilan etti.

Sayıları gittikçe azalan aslanların koruma altına alınmasına yönelik dünya genelinde çalışmalar yapılırken, doğal ortamlarından kilometrelerce uzakta Tuzla'daki Aslan Park'ta doğan aslanlara uzun ve rahat bir yaşam sürmeleri için özenle bakılıyor.

Günün büyük kısmını uyuyarak geçiren, iki günde bir tavuk ve kırmızı etle beslenen aslanların, sorumlu veteriner hekim Yücel Yılmaz'ın başında olduğu ekip tarafından beslenmenin yanında temizlik ve tedavi gibi tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Yetişkin çağına geldiklerinde bir araya getirilen erkek ve dişi aslanlardan birbirleriyle anlaşanlar aynı kafese alınırken, gebe kalan dişi aslanlar ayrı bir kafese konulup güvenlik kameralarıyla izleniyor.

Yaklaşık 3 aylık gebelik sürecinin ardından dişi aslanlar, doğada olduğu gibi dış müdahale olmaksızın tek başına doğumunu yapıyor. Doğumun ardından anneler yavrularını büyütüyor, 5 aylık olunca babalarıyla tanıştırılıyor, olumsuz bir duruma rastlanmazsa aile birlikte yaşamaya başlıyor.

Anne aslan doğumdan sonra yavrusuyla ilgilenmediğinde ise iş bakıcılara düşüyor, emzirilmeyerek dışlanan yavrular hayatta kalmaları için anne aslanların yanından alınıyorlar.

Dışlanan 2 yavruya sahip çıktı

Parkın sorumlu veteriner hekimi Yücel Yılmaz, vahşi doğada sıklıkla yaşanan bu dışlanmayla yüzleşen 2 yavruya kıyamadı. Yılmaz, 3 yıl önce beyaz aslan ailesinden dünyaya tek yavru olarak gelen ve annesi tarafından dışlanan Angel'ı henüz bir karış boyundayken evine götürdü, çocuğu gibi biberonla besledi, bu süreçte bağışıklığı düşük olduğu için misafir dahi kabul etmedi. Kilo alan ve bağışıklık sistemi güçlenen Angel, 45 günlük olunca yeniden parka getirildi. Haziranda 3. yaşını dolduran Angel, yetişkin hale geldi. Bir süre sonra eşiyle aynı kafese alınacak beyaz aslanın, yavrular dünyaya getirmesi umut ediliyor.

Parktaki Afrika aslanı olarak bilinen kahverengi aslan da 5 ay önce 4 yavru doğurdu, ancak kısa süre sonra yavrularından 3'ünü öldürdü.

Yılmaz, Karamel adı verilen bu yavruya da tıpkı Angel gibi sahip çıktı. Evinin kapılarını Karamel'e de açan Yılmaz, kendisi gibi veteriner olan eşi ve 2 çocuğuyla birlikte ailenin geçici yeni üyesinin hayatına dokundu. Karamel de özenli bakımın ardından, bir buçuk ayın sonunda parktaki yeni yuvasına yerleştirildi.