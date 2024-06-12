Yaklaşık iki yıldır kullanılmayan bina, tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra Yelki halkının kullanımına sunulacak.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2012 yılında Anadolu Otizm Vakfı'na tahsis ettiğimiz bina, maalesef iki yıldır kullanılmıyordu. Tüm uyarılarımıza rağmen vakıf gerekli yükümlülüklerini yerine getirmedi. Bu nedenle, bugün meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızla birlikte binayı geri aldık ve Yelki halkına kazandırıyoruz."

Günay, binanın Yelki halkına ait olduğunu ve bundan sonra da öyle kalacağını vurgulayarak, "Kimseyi mağdur etmiyoruz. Bina zaten belediyemize aitti ve uzun süredir kullanılmıyordu. Artık Yelki halkımız bu binadan faydalanacak" dedi.

Bina, Güzelbahçe Belediyesi tarafından yeniden düzenlendikten sonra Yelki halkının ihtiyaç duyacağı çeşitli hizmetlere ev sahipliği yapacak.