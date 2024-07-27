Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen son operasyonlarda terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı. Mehmetçik, teröristlerin kullandığı mağaralarda ve tünellerde gerçekleştirdiği aramalarda büyük bir mühimmat stoğunu ortaya çıkardı.

Operasyonda ele geçirilen mühimmatlar

Operasyon sırasında tespit edilen 6 adet mağara ve tünelde bulunan mühimmatlar arasında geniş bir yelpazede malzeme yer aldı. İşte ele geçirilen mühimmat ve silahların tam listesi:

- 3 adet el bombası

- 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı

- 2 adet anti-personel mayın

- 1 adet EYP ile güçlendirilmiş mayın

- 1 adet mayın

- 2 adet el yapımı havan

- 35 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı

- 1 adet sis mühimmatı

- 1 adet 120 mm havan mühimmatı

- 1 adet 81 mm havan mühimmatı

- 2 adet sinyal tespit cihazı

- 2 adet alpha-fire düzenek

- 1 adet havan mühimmat deposu

- 8 adet mühimmat kutusu

- 3 adet mutfak tüpü

- 7 adet yakıt dolu bidon

- 1 adet yıkılmış/terkedilmiş sığınak

- 1 adet su havuzu

Pençe-Kilit Operasyonu, PKK’nın bölgedeki etkisini kırmak ve terör örgütünün lojistik ağını zayıflatmak amacıyla devam ediyor. Ele geçirilen mühimmat ve silahlar, teröristlerin eylem kapasitesini büyük ölçüde azaltacak nitelikte. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonların teröristlere darbe vurma hedefiyle sürdürüleceğini ve bölgedeki güvenliğin sağlanması için kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki başarısı, terörle mücadelede önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. Vatandaşlar, Mehmetçik’in kararlı operasyonlarını takdirle karşılıyor ve güvenlik güçlerine olan desteklerini sürdürüyor. Emniyet güçlerinin etkin çalışmaları, bölgedeki güvenliği artırmaya devam ediyor.

Son günlerde, PKK/KCK ile mücadelede çeşitli operasyonlar gerçekleştirilmiş ve birçok terörist etkisiz hale getirilmişti. Bu kapsamda Siirt'te PKK sloganlarıyla halay çeken kişilere yönelik operasyon yapılmış, Gaziantep’te eylem hazırlığındaki PKK/KCK üyesine nokta operasyon düzenlenmişti. Belçika’da yaşanan şiddet olaylarının arkasında PKK/KCK'nın olduğu bildirilmişti.