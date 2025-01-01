İstanbul Şişli'de ters yöne girdiği iddia edilen bir otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı ve sürücüyü yaklaşık 100 metre sürükleyerek bir direğe çarptı.

Ters yöne giren araç kazaya sebep oldu

Kaza, Şişli Merkez Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Ters yöne girdiği iddia edilen Yılmaz K. yönetimindeki 34 NU 0470 plakalı otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola düştü ve yaklaşık 100 metre boyunca otomobilin altında sürüklendi.

Otomobil refüje çarptı

Kaza sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen ihbarda bulunarak, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı.

Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Yılmaz K., aracından uzun süre inmeyerek bekledi. Yılmaz K., motosiklet sürücüsünün yakınlarının olay yerine gelmesinin ardından aracından inerek polis tarafından gözaltına alındı.