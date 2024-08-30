Bağımsızlık ve hürriyet mücadelemizin mihenk taşı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılını gururla kutluyoruz.

Bu büyük zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı en değerli mirastır.

Onların azmi ve fedakârlıkları Bu zafer, Türk milletinin özgürlük aşkının simgesi emanet, sonsuza kadar korunacak ve yaşatılacaktır.

Bu anlamlı günde, tüm dünyanın saygı duyduğu en büyük lider Atatürk'ün işaret ettiği yolda ilerlemeye devam edeceğimize olan inancımızı bir kez daha yineliyoruz.

Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetini sonsuza dek yaşatacağız.

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun!

GÜNÜN SÖZÜ

Ne mutlu Türküm diyene!

olarak tarihteki yerini almıştır. Bu toprakları vatan kılmak uğruna canlarını feda eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz.

30 Ağustos 1922, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı gündür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, tüm imkânsızlıklara rağmen modern silahlarla donatılmış işgal kuvvetlerine karşı kazanılan bu büyük zafer, modern, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmıştır.

Bağımsız bir vatan ve çağdaş bir gelecek için verilen bu büyük mücadele, sadece bir zafer değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık ve hürriyetine olan inancının en güçlü ifadesidir.

Türk milleti, tarih boyunca özgürlüğünden asla taviz vermemiştir.

30 Ağustos, bu direnişin ve kararlılığın sembolüdür.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde elde edilen zafer, Türk milletinin kaderini değiştiren bir dönüm noktasıdır.

Bu zaferle birlikte, sadece düşman orduları değil, aynı zamanda esaretin zincirleri de kırılmıştır.

sayesinde bugün özgür, demokratik ve laik bir ülkede yaşıyoruz.