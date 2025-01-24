Güzelbahçe, adını yalnızca doğasının güzelliğiyle değil, son dönemde yakaladığı gelişim rüzgarıyla da duyurmaya başladı.

Bunun en büyük mimarlarından biri, elbette Belediye Başkanı Mustafa Günay. Henüz görevdeki birinci yılını doldurmadan, 5 yıllık vaatlerini bir bir hayata geçiren Başkan Günay, hem halkın sevgisini hem de saygısını kazandı.

Seçim döneminde verdiği her sözün altını doldurmakla kalmadı, üstüne bir de ilçenin çehresini değiştirecek projelerle adeta fark yarattı. Payamlı yolu, halkın en büyük beklentilerinden biriydi. Daha koltuğa oturalı birkaç ay olmuştu ki bu hayal gerçekleşti.

Durmadı, çocuklara her sabah simit dağıtımı başlattı. Seferihisar Kavşağı’nda yürüyüş yolu yapılıyor. İnsanlar burada ya otomobillerin arasından ya da duvarların üzerinde yürüyordu. Palmiyelerle süslediği yürüyüş yolu şimdi herkesin gidip görmek istediği yer oldu.

Türkiye’nin dört bir yanında can dostlarımızın geleceği tartışılırken, Güzelbahçe’de örnek alınacak bir adım atıldı. Modern ve ferah bir hayvan barınağının temelleri, daha o tartışmalar başlamadan önce atılmıştı.

Sosyal yaşamı hareketlendiren, sokak ve caddeleri modern bir görünüme kavuşturan projelerle Güzelbahçe’ye yeni bir nefes geldi. Başkan Günay, bu projeleri hayata geçirirken halkın ihtiyaçlarını her zaman öncelikli tuttu. Ama Başkan Günay’ın bir vaadi vardı ki onun da gerçekleşmesi uzun sürmedi: Üniversiteli kız öğrenciler için bir yurt.

İşte bu noktada Güzelbahçe, dayanışma ruhuyla bir kez daha örnek oldu. İzmir’in yakından tanıdığı, iş dünyasındaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Yunus Yunusoğlu, bu projeye el verdi. Yunusoğlu ve Güzelbahçe Belediyesi el ele vererek, ilçeye 134 kişilik modern bir kız yurdu kazandırıyor. Bu yurt, Yunusoğlu ailesinin sevgili annesi Havva Yunusoğlu’nun adını taşıyacak ve binlerce gencin hayatına dokunacak.

Bir yandan ilçede bir üniversite inşaatı devam ederken, böylesine vizyoner bir projenin hayata geçirilmesi, Güzelbahçe’nin gelecekteki eğitim ve barınma sorunlarını bugünden çözmeye yönelik atılmış bir adım. Bu yurt, yalnızca fiziksel bir barınma alanı değil, aynı zamanda geleceğimiz olan gençlere sunulan kocaman bir umut.

Başkan Günay’ın cesur ve hızlı kararlarıyla Güzelbahçe, sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin de gündemine oturmayı başardı. Daha görev süresinin başında, kendisine çizdiği hedefleri gerçekleştiren bir başkanın, önündeki 4 yılda neler yapacağını düşünmek bile heyecan verici. Geçmişte belediye statüsü bile tartışılan bu bölgenin, bugün herkesin gıptayla baktığı bir ilçe haline gelmesinde Mustafa Günay’ın payı çok büyük.

Elbette Yunus Yunusoğlu gibi bir destekçinin varlığı da bir şans. Hem iş dünyasında hem de toplumsal projelerde kendini kanıtlamış olan Yunusoğlu, bu yurt projesiyle, gençlere verdiği değeri bir kez daha gösteriyor.

Teşekkürler Mustafa Günay.

Teşekkürler Yunus Yunusoğlu.

Sizler yalnızca Güzelbahçe’yi değil, İzmir’i de daha güzel, daha yaşanılır bir yer haline getiriyorsunuz.

GÜNÜN SÖZÜ



Bir kenti güzelleştiren insanlara dokunan projelerdir