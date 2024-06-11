İzmir’de öğretmen açığı yok… Tüm okullarımız depreme dayanıklı….

Milli Eğitim İzmir İl Müdürü Ömer Yahşi’nin yaptığı çalışmalar, İzmir'de eğitimin güçlü bir şekilde sürdüğünü ve geleceğe dair umut verici adımlar atıldığını gösteriyor.

İzmirliler olarak çok şanslıyız.

Teşekkürler değerli müdürüm.

Tüm çocuklarımız adına teşekkürler.

GÜNÜN SÖZÜ

Eğitim; iyi niyetleri, iyi sonuçlara çevirir

Okullarımız depreİzmir Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Yahşi’nin açıklamaları beni çok mutlu etti.

Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Yahşi, İzmir’de öğretmen eksiği olmadığını, aksine 1500 fazla öğretmen bulunduğunu belirtti. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve Milli Eğitim Bakan Danışmanı Arzu Günaydın ile birlikte açıklama yapan Yahşi, İzmir'deki okulların depreme karşı son derece güvenli olduğunu vurguladı.

Yeni müfredatın tanıtımı için İzmir’e gelen Arzu Günaydın ile birlikte bilgi veren Yahşi, "850 öğrencimizle bir öğretim yılını kazasız belasız geride bıraktık. İzmir’de öğretmen eksiğimiz yok, aksine 1500 öğretmen fazlamız var. Emekli olmak isteyen öğretmen sayımız bile azaldı. Geçen yıl 2000 öğretmenimiz emekli olurken, bu yılın yarısını geçtik ve emeklilik isteyen öğretmen sayısı 500’ün altında" dedi.

Özel eğitim alanındaki

çalışmalardan gururla bahseden Yahşi, "Engelli çocuklarımız için özel eğitim konusunda önemli adımlar attık. Devlet olarak onların her an yanındayız. Özel eğitim ana okulları ve şehir hastaneleri içinde ana okulları açtık. Prosedürler tamamlandı, Adliye’de bile ana okulu açtık" diye ekledi.

Türkiye’de meslek okullarına giden öğrenci oranının yüzde 36 olduğuna dikkat çeken Yahşi, bu oranı yüzde 60’lara çıkarmak için çalıştıklarını belirtti. "Ara eleman sıkıntısını başka türlü gideremeyiz. Milli Eğitim Bakanlığı ve İzmir Milli Eğitim İl Müdürlüğü olarak ülkemizin geleceği gençleri, ülkesini ve kurucularını seven bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz" dedi.