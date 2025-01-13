Herkesin bir siyasi görüşü vardır, elbette. Demokrasinin temel taşlarından biri de budur zaten:

Fikirlerin çeşitliliği, düşüncelerin özgürlüğü... Seçim günü geldiğinde, vatandaşlar olarak hepimiz sandığa gider, oyumuzu kullanırız. Ancak oy pusulasına bıraktığımız o işaret, sadece bir tercihten ibaret değildir; aynı zamanda büyük bir beklentiyi de beraberinde taşır.

Seçmen, oy verdiği insanların yalnızca kendisi için değil, yaşadığı şehir için de bir şeyler yapmasını bekler. Kentin ekonomik sorunlarına çözüm bulmalarını, sosyal hayatı canlandırmalarını, spor ve kültür alanında katkı sağlamalarını ister. Çünkü bu şehir, hepimizin evidir ve evimizde huzur içinde yaşamak en doğal hakkımızdır.

Bu noktada İzmir için çalışan herkesi yürekten alkışlamak boynumuzun borcudur. Bugün İzmir İş Dünyası’nın Ankara ziyaretinde kentin geleceği için masaya oturanları, çözüm arayanları, birlik ve beraberlik sergileyenleri tebrik ediyorum. AK Parti İzmir Milletvekilleri meslektaşım Şebnem Bursalı ve Eyyüp Kadir İnan’ın bu süreçte sergilediği İzmirli duruşu, siyasetin ötesinde bir vefa ve sorumluluk örneğidir.

Yalnızca milletvekilleri değil, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli gibi isimlerin de 46 İzmirli iş insanıyla birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a kentin ekonomik meselelerini en üst düzeyde aktarmalarını da ayakta alkışlıyorum. Bu adımlar, İzmir’in geleceği için umut verici bir tablo sunuyor.

Burada esas mesele, hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım, kentimiz için çabalayan herkesi desteklemektir. İzmir’in çıkarlarını savunan, sorunları çözmek için elini taşın altına koyan kim olursa olsun, partisinden bağımsız şekilde alkışlamayı bilmeliyiz. Çünkü İzmir hepimizin.

İzmir için çalışanı desteklemek, sorumluluk almayanı ise eleştirmek bizim görevimizdir.

Bu şehir için emek verenler bilsin ki, bir İzmirli olarak yanlarındayız ve onların çalışmalarını takdirle takip ediyoruz.

Bugün, siyasetin ötesine geçen bir dayanışmanın örneğini gördük. Şebnem Bursalı ve Eyyüp Kadir İnan gibi milletvekillerinin bu güzel duruşu hepimize ilham olmalı.

İzmir’in sesi olmaya kararlı bir gazetenin yöneticisi olarak söylüyorum: Bu kente bir çivi çakan herkesin yanındayız. İzmir için emek verenleri alkışlamaktan asla gocunmayacağız.

Unutmayalım, İzmir’in başarısı hepimizin başarısıdır. Daha güzel bir İzmir için omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Çünkü her şey kentimiz İzmir için!

GÜNÜN SÖZÜ

Unutmayalım, İzmir’in başarısı hepimizin başarısıdır