Palandöken, enflasyonun yükselmesiyle birlikte kredi faiz oranlarının da arttığını ve bu durumun esnafı zor durumda bıraktığını belirtti.

Enflasyon ve kredi faizleri

Palandöken, enflasyondaki artışın kredi faiz oranlarına da yansıdığını ifade ederek, "Daha önce esnafımızın aldığı kredilerdeki faiz oranı yüzde 7.5 iken, şimdi bu oran yüzde 30'lara kadar yükseldi. Esnafımız, devletin sunduğu imkanlarla 2, 3 veya 5 yıllık taahhütler yaparak kredi kullanmıştı. Ancak ekonomideki olumsuz gelişmeler nedeniyle kredi faiz oranları ciddi şekilde arttı. Bu artış, esnafımızı mağdur etti," dedi.

Paranın maliyeti ve esnafın sıkıntıları

Palandöken, TESK ve TESKKOMB olarak kredi faizleriyle ilgili sorunun çözümü için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. "Paranın maliyetinin yüksek olduğunu herkes biliyor. Ancak esnafın daha önce kullandığı kredilerdeki faiz oranı ile bundan sonra kullanacağı kredilerdeki faiz oranı arasındaki fark çok önemli. Esnafımızın bu konudaki sıkıntılarının dile getirilmesi hususunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz," dedi.

Palandöken, hükümetle işbirliği içinde çalıştıklarını ve ilgili bakanlıklarla görüşmeler yaptıklarını belirtti. "Cumhurbaşkanımız, Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı gibi ilgili bakanlıklarla birlikte mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah ekonomi bir an önce düzlüğe çıkar ve bu faiz oranları tekrar eski seviyesine iner. Esnaf da rahatlıkla kredi kullanabilir," ifadelerini kullandı.

Esnafın mağduriyeti

Palandöken, piyasadaki faiz oranlarının yükselmesinin esnaftan kaynaklanmadığını vurgulayarak, "Neticede piyasadaki faizin yükselişinin müsebbibi esnaf değil. Bu nedenle esnafımızın mağduriyetini gidermek için elimizden geleni yapacağız," dedi.