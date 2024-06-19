TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kumbara kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Eskiden bankalar bu birikimleri cazip hale getirmek için belirli yaş grubuna kadar çeşitli oyuncaklı kumbara modelleri veriyordu. Bu kumbaralar çocukların dikkatini çekiyor ve çocuklar da oraya para biriktiriyordu. Anneleri, babaları ve dedeleri de bunu gördüklerinde onlara destek vererek katkıda bulunuyorlardı."

Palandöken, ailelerin çocuklarına para biriktirmeyi öğretirken onları sürecin bir parçası haline getirmelerinin önemine dikkat çekti. "Çocukların ortak paydalarda arkadaşlarıyla oyun oynarken bile benim kumbaramda şu kadar çıktı, senden ne çıktı gibi birbirleri ile şakalaşmaları, tasarruf bilincini artırabilir" dedi.

Çocuklara BES modeli önerisi

Palandöken, çocuklara tasarruf bilinci kazandırırken devletin de bankalar aracılığı ile bu sürece destek vermesi gerektiğini söyledi. "Günümüzde tasarruf yapmanın önemli olduğu bu dönemde devlet bankalar aracılığı ile kumbara birikimine katkıda bulunmalı. BES modeli gibi bir model belirlenmeli. Örneğin belirli bir miktarın üzerinde para biriktiren çocuklara küçük hediyeler verilmeli. Ya da sponsor firmalar bulunarak yüzde 2, yüzde 3 birikim katkısı bizden gibi kampanyalar düzenlenmeli" diye konuştu.