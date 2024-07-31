Tolga Sarıtaş, TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ın beşinci sezonunda kadroya dahil oluyor. Sarıtaş, dizideki yeni karakteri Altay ile dikkat çekecek ve yıllar sonra eski partneri Aybüke Pusat ile aynı projede yer alacak.

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin beşinci sezonu için önemli bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. TRT 1’in büyük beğeni toplayan dizisinin kadrosuna katılan Sarıtaş, dizide Altay isimli yeni bir karaktere hayat verecek. Geçtiğimiz yaz, uzun süredir birlikte olduğu Zeynep Mayruk ile evlenen Sarıtaş, bu yeni projeyle ekranlara dönüş yapacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Teşkilat dizisinin beşinci sezonunda başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın ayrılmasının ardından Tolga Sarıtaş dizinin kadrosuna dahil oldu. Sarıtaş’ın karakteri Altay, dizinin dinamiklerine yeni bir soluk getirecek. Sarıtaş’ın bu yeni rolde nasıl bir performans sergileyeceği ise merakla bekleniyor.

Söz'den sonra yeniden

Tolga Sarıtaş’ın Teşkilat’ta oynayacağı Altay karakterinin, dizinin önceki sezonları ile nasıl bir etkileşim içinde olacağı da izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilecek. Ayrıca, Sarıtaş’ın dizideki partneri Aybüke Pusat ile yıllar sonra aynı projede yer alacak olması, ikilinin eski uyumunu tekrar ekranlara taşıyacak. İkili, daha önce Söz dizisinde birlikte rol almıştı.

Beşinci sezon

Teşkilat dizisinin beşinci sezonu, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Yeni sezonun, dizinin mevcut dinamiklerini ve karakter gelişimlerini nasıl etkileyeceği, dizinin hayranları tarafından merakla gözlemlenecek. Sarıtaş’ın dizideki rolü, sezonun en dikkat çekici gelişmelerinden biri olarak öne çıkıyor.