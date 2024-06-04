Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye'deki satışlarında beklenmedik bir düşüş yaşıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Mayıs ayında sadece 10 adet Tesla satışı gerçekleşti.

Tesla satışları bir yılın ardından dip yaptı

Tesla'nın Türkiye'deki satışları ilk kez Mayıs 2023'te kayıtlara geçmişti ve o dönemde 200 adetlik satışla dikkat çekmişti. Eylül 2023'e kadar yükselişini sürdüren Tesla, o ayda 4 bin 700 adetlik satışla zirveye ulaşmıştı. Ancak Eylül ayından sonra satışlarda düşüş ivmesi başladı ve Mayıs 2024'te sadece 10 adetlik satışla dibe vurdu.

Düşüşün nedenleri merak konusu

Tesla'nın Türkiye'deki satışlarındaki bu ani düşüşün nedenleri henüz net olarak bilinmiyor. Ancak, küresel çip krizi, artan rekabet, yüksek fiyatlar ve Türkiye'deki ekonomik belirsizlikler gibi faktörlerin etkili olabileceği düşünülüyor.

Türkiye'ye özel Model Y çözüm olamadı

Tesla, Nisan ayında Türkiye'ye özel olarak geliştirdiği Model Y versiyonunu tanıtmıştı. Ancak bu modelin satışları canlandırmada etkili olmadığı görülüyor.