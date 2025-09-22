Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile ABD menşeili otomobillere uygulanan ek vergiler kaldırıldı. Kararın ardından özellikle Tesla ve Ford modellerinde fiyat değişikliği olup olmayacağı merak konusu oldu.

ABD otomobillerine ek vergi kaldırıldı

2018’den bu yana ABD kaynaklı bazı ürünlere uygulanan ek gümrük vergileri iptal edildi. Söz konusu karar, özellikle otomobil fiyatlarına doğrudan etki edebilir.

Ancak elektrikli araçlara uygulanan yüzde 30 ek vergi ve en az 8.500 dolar ek mali yükümlülük devam ediyor.

Tesla fiyatında kademeli düşüş beklentisi

Tesla modellerinde kısa vadede büyük bir indirim öngörülmüyor. Uzmanlar, ithalat maliyetlerinin azalması ve rekabetin artmasıyla fiyatların uzun vadede kademeli olarak gerileyebileceğini belirtiyor.

Örneğin, Tesla Model Y Standart Range’in fiyatı şu an 2.3 milyon TL seviyesinde. Yeni düzenlemelerle birlikte bu modelin fiyatı güncellemeye bağlı olarak 2 milyon TL altına düşebilir.

Ford modellerinde sınırlı indirim

Ford markasında ise Türkiye’de en fazla tercih edilen modellerde sınırlı indirimler görülebilir. Ancak Avrupa veya Türkiye’de üretilen Ford modellerinde fiyat değişikliği beklenmiyor.

Uzmanlar, kararın özellikle ABD menşeili araçlar üzerinde etkili olacağını vurguluyor.