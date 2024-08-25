Tesla’nın Berlin yakınlarında inşa ettiği Gigafactory fabrikası, çevresel etkileri nedeniyle yoğun eleştirilerin odağı oldu. Yeni bir araştırmaya göre, Tesla’nın fabrikayı inşa etmek için 2020 ile 2023 yılları arasında yaklaşık 500 bin ağaç kestiği iddia ediliyor. Veri analitiği firması Kayrros, fabrikanın inşası için 813 dönümlük çam ormanının yok edildiğini ortaya koydu. Bu ağaçların kesilmesinin, yaklaşık 13 bin metrik ton CO2 emisyonuna eşdeğer olduğu hesaplanıyor. Bu miktar, yaklaşık 3 bin benzinli aracın yıllık emisyonuna denk geliyor.

Tesla’nın ağaç dikmesi gerekiyor

Alman yasaları gereği, Tesla’nın kestiği ağaçların yerine eşit sayıda ağaç dikmesi gerekiyor. Ancak, yeni dikilen fidanların, kesilen ağaçların karbon tutma kapasitesine ulaşmasının onlarca yıl süreceği belirtiliyor. Ayrıca, fabrikanın bulunduğu bölgedeki yaban hayatı da taşınmak zorunda kaldı.

250 dönümlük revize

Tesla, Gigafactory’deki üretim kapasitesini yılda 1 milyon araca çıkarmayı hedefliyor. Ancak, bu yılın başlarında iklim gruplarının eleştirileriyle karşılaştı ve genişleme planlarına itiraz edildi. Şirket, bu eleştiriler doğrultusunda 250 dönümlük bir alanı daha kesmek için revize planlar yaptı.