İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında test edilen İrem Derici, kan ve saç örneklerinin temiz çıkmasının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Derici, takipçilerine güven telkin eden ifadeler kullandı.

Test sonuçları ve diğer ünlüler

8 Ekim 2025 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında birçok ünlü isim Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri verdi. Bazı isimlerin testleri ilaç etken maddesi nedeniyle pozitif çıktı.

Test sonuçları şöyle:

Pozitif çıkan isimler: Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun, Ziynet Sali Safter

Temiz çıkan isimler: Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci Yamantürk

İrem Derici’nin test sonuçlarının temiz çıkması, operasyon sürecinde hakkında çıkan iddiaları sona erdirdi.

Derici’den sosyal medya paylaşımı

İrem Derici, temiz raporunun ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Eveeeet, raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahallle gezmeye başlıyorum. Beton Derici’ye güvenin siz. Bugüne kadar asla yalan söylemedim, söylemem de!"

İrem Derici kimdir?

İrem Derici, müzik kariyerinde popüler şarkıları ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesiyle tanınıyor. Türkiye’deki fenomen kültürünün önde gelen isimlerinden biri olarak bilinen Derici, özellikle dijital platformlarda aktif paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.