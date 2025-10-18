İstanbul'da şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 19 kişinin ifadeleri alınırken, 8 kişinin testi pozitif çıktı.

Ünlü isimler soruşturma kapsamında Adli Tıp’ta testten geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ekim’de başlattığı soruşturma kapsamında şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da aralarında bulunduğu 19 kişiyi ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirdi.

Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı. Yapılan testler sonucu, 19 kişiden 8’inin sonucu pozitif çıktı.

Testi pozitif çıkan isimler

Testi pozitif çıkan kişiler şunlar:

D.P., D.T., D.T., B.B.T., B.A., K.A., M.A. ve K.Y.

İrem Derici temiz sonuçlarını paylaştı

Soruşturma kapsamında testleri alınan ünlülerden İrem Derici, sosyal medya hesabından sonuçlarını duyurdu:

"Eveeeet, raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahalle gezmeye başlıyorum. Beton Derici’ye güvenin siz. Bugüne kadar asla yalan söylemedim, söylemem de."

Derici daha önce basın toplantısında: