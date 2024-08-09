Testis kanserinin genellikle genç ve orta yaşlı erkeklerde görüldüğünü belirten İşgören, hastalığın erken teşhisinin hayati önem taşıdığını vurguladı. İşte testis kanserinin 7 belirgin belirtisi:

Testiste büyüme ve ele gelen kitle

Testislerde meydana gelen herhangi bir anormal büyüme veya ele gelen kitle, testis kanserinin ilk işareti olabilir. Kitlelerin ağrısız olması yaygın olsa da, acil tıbbi değerlendirme gerektirir.

Testis kesesinde ağırlık hissi

Testis kesesinde ağırlık hissi, kanserin bir belirtisi olabilir. Bu tür bir hissiyat, testislerde anormal bir gelişmenin işareti olabilir ve tıbbi müdahale gerektirir.

Karın ve kasık bölgesinde ağrı

Testis kanseri bazen karın ve kasık bölgelerinde ağrıya neden olabilir. Bu ağrının uzun süre devam etmesi, testis kanserinin ilerleyebileceğini gösterir ve uzman görüşü gerektirir.

Testis kesesinde sıvı toplanması

Hidrosel adı verilen testis çevresinde sıvı toplanması, testis kanserinin bir belirtisi olabilir. Bu durum, testis kanserinin yan etkilerinden biri olarak ortaya çıkabilir.

Testislerde ağrı ve rahatsızlık hissi

Testislerde ağrı ve rahatsızlık hissi, testis kanserinin bir diğer belirtisi olarak değerlendirilmelidir. Bu belirtiler genellikle erken teşhis için uyarı işareti olabilir.

Memelerde ağrılı büyüme

Testis kanseri bazı durumlarda memelerde ağrılı büyümeye neden olabilir. Bu tür bir semptom, vücudun testis kanserine karşı verdiği bir yanıt olabilir. Üniversite hastanelerinde çalışanlara yer değişikliği hakkı verilecek mi?