Testis kanserinin genellikle genç ve orta yaşlı erkeklerde görüldüğünü belirten İşgören, hastalığın erken teşhisinin hayati önem taşıdığını vurguladı. İşte testis kanserinin 7 belirgin belirtisi:
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Testiste büyüme ve ele gelen kitle
Testislerde meydana gelen herhangi bir anormal büyüme veya ele gelen kitle, testis kanserinin ilk işareti olabilir. Kitlelerin ağrısız olması yaygın olsa da, acil tıbbi değerlendirme gerektirir.
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Testis kesesinde ağırlık hissi
Testis kesesinde ağırlık hissi, kanserin bir belirtisi olabilir. Bu tür bir hissiyat, testislerde anormal bir gelişmenin işareti olabilir ve tıbbi müdahale gerektirir.
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Karın ve kasık bölgesinde ağrı
Testis kanseri bazen karın ve kasık bölgelerinde ağrıya neden olabilir. Bu ağrının uzun süre devam etmesi, testis kanserinin ilerleyebileceğini gösterir ve uzman görüşü gerektirir.
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Testis kesesinde sıvı toplanması
Hidrosel adı verilen testis çevresinde sıvı toplanması, testis kanserinin bir belirtisi olabilir. Bu durum, testis kanserinin yan etkilerinden biri olarak ortaya çıkabilir.
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Testislerde ağrı ve rahatsızlık hissi
Testislerde ağrı ve rahatsızlık hissi, testis kanserinin bir diğer belirtisi olarak değerlendirilmelidir. Bu belirtiler genellikle erken teşhis için uyarı işareti olabilir.
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Memelerde ağrılı büyüme
Testis kanseri bazı durumlarda memelerde ağrılı büyümeye neden olabilir. Bu tür bir semptom, vücudun testis kanserine karşı verdiği bir yanıt olabilir.
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Sırt ağrısı
Nadir durumlarda testis kanseri sırt ağrısına neden olabilir. Bu semptom, hastalığın ilerlediğini ve vücudun diğer bölgelerine yayıldığını gösterebilir.
Op. Dr. İşgören, testis kanseri belirtilerinin özellikle iki haftadan uzun sürmesi durumunda uzman bir hekime başvurulması gerektiğini belirtti. Erken tanı, hastalığın tedavisinde başarı şansını artıran en önemli faktördür. Testis kanseri tanısı koyulması durumunda, fizik muayene, testis ultrasonu ve kan testleri gibi tetkikler yapılmalı, gerektiğinde akciğer filmi ve tomografi de çekilmelidir. Tedavi sürecinde patolojik incelemeler ve hastalığın evresine uygun tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.