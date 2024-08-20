20 Ağustos'ta WhaleAlert tarafından bildirilen bu işlem, TSİ 08.50'de gerçekleşti ve Tether CEO’su Paolo Ardoino tarafından doğrulandı. Ardoino, basılan bu miktarın henüz ihraç edilmediğini, Tron ağındaki envanter yenileme faaliyetinin bir parçası olduğunu belirtti. Bu hamle, olası bir artan talebe yanıt vermek üzere yapılan stratejik bir hazırlık olarak yorumlanıyor.

Geçmişteki benzer durumlar

Benzer bir durum 15 Temmuz'da da yaşanmıştı. O tarihte gerçekleşen USDT basımı, Bitcoin'in 65.000 dolardan 70.000 dolar sınırına kadar yükselmesine katkı sağlamıştı. Bu seferki işlem, piyasa analistlerinin gözünde, Bitcoin ve diğer kripto paraların toparlanma sinyalleri vermesiyle birlikte, gelecekteki olası bir yükselişin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin ve altcoin piyasası

Tether’in 1 milyar USDT basımının gerçekleştiği saatlerde Bitcoin, 58.000 dolardan 61.000 dolara doğru yükselerek %4’lük bir artış kaydetti. Bu yükselişin ardından Bitcoin, 60.500 dolar bandında hareket etmeye devam ediyor. Altcoin piyasasında ise BNB, TRX ve AVAX gibi yüksek piyasa değerine sahip kripto paralar BTC’den daha iyi performans gösterdi.

Piyasa yorumcuları, Tether’in bu hamlesinin, kripto piyasasında toparlanma sinyalleri olarak görülebileceğini belirtiyor. Tether’in USDT basımı, piyasadaki talep artışına hızlı yanıt verebilmek için yapılan stratejik bir hazırlık olarak değerlendiriliyor.