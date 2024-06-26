Onaylı randevu sistemi, tetkik işlemlerinde de devrede! Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, hastalar artık tetkikler için de randevularını onaylamak zorunda.

Onaylı randevu sistemi nedir?

Sağlık Bakanlığı, hastanelerde onaylı randevu sisteminin kapsamını genişletti. Artık sadece muayeneler değil, tetkik amaçlı görüntüleme işlemleri de bu sistemle yönetilecek. Peki, bu yeni dönem nasıl işleyecek? İşte detaylar.

Yeni dönem ne zaman başlayacak?

24 Haziran Pazartesi gününden itibaren, tetkik amaçlı görüntüleme işlemleri için onaylı randevu sistemi devreye girecek. Bu sistemle, hastane kaynaklarının daha verimli kullanılması ve mükerrer tetkiklerin önlenmesi hedefleniyor.

Onay süreci nasıl işleyecek?

Randevular, hastalar tarafından iki gün öncesine kadar onaylanmalı veya iptal edilmelidir. Bu işlemler, "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama, SMS veya "Alo 182 Çağrı Merkezi" üzerinden yapılabilir.

Randevu iptali mümkün mü?

Evet, randevu tarihinden iki gün önce saat 20.00'ye kadar, onaylanmış randevular iptal edilebilir. İptal işlemleri aynı kanallar üzerinden gerçekleştirilebilir.

Onay verilmeyen randevuların durumu

Son onay saatine kadar onaylanmayan randevular, otomatik olarak iptal edilmiş sayılacak ve boş kalan kontenjan başka hastalar için kullanılabilir hale gelecek.

Onaylanan randevuya gitmeme durumu

Onayladığı randevuya gitmeyen hastalar, aynı işlem için ancak 15 gün sonra yeniden randevu alabilecekler. Bu, sistemin verimliliğini artırmak için alınan bir önlem.

Muaf gruplar

65 yaş üstü ve kanser hastaları, tetkik amaçlı görüntüleme işlemleri için onaylı randevu sisteminden muaf tutulacak. Bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecekler.