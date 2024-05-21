Uzunoğlu, fuarın tekstil sektöründeki en büyük buluşma olduğunu belirterek, yaklaşık 700 katılımcı ve 60 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, fuarın dünyanın en büyük fuarlarından biri olduğunu vurguladı.

"Hedefimiz 2023 ihracatını aşmak"

HOMETEX Fuarı'nda 100'den fazla Denizlili firma ile karşı karşıya olduklarını aktaran Uzunoğlu, katılım oranının önceki yıllara göre arttığını, bu yıl %15 seviyelerine ulaştığını belirtti. Uzunoğlu, gelecek yıl için beklentilerinin daha da yüksek olduğunu dile getirdi ve Türkiye'nin bölgenin en büyük üretici ülkesi olduğunu vurgulayarak, 2023'teki ihracat hedeflerini aşmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

"Fuarlara büyük beklentilerle girmeyelim"

Fuarların sektör için büyük bir heyecan kaynağı olduğunu belirten Uzunoğlu, "Nihayetinde fuarlar bizim için çok büyük bir heyecan. Ve her firma şu an inanın kolleksiyonunu böyle bir hazine gibi sıralayacak, hazırlamış zaten. Standını mimari şekilde güzelleştirmek için mücadele ediyor. Bir heyecan içerisinde herkes. Heyecan gerçekten olmazsa zaten fuarın tadı çıkmaz. Biz çok büyük beklentilerle gitmeyelim fuarlara. Fuarlar çünkü bir tanıtım yeri. Eğer fuarlara çok büyük beklentiler içinde gidersek hayal kırıklığıyla döneriz. O yüzden beklentimizi lütfen çok yukarıda tutmayalım. Sakin tutalım. Çünkü dünyanın durumu belli" dedi.

HOMETEX Fuarı başladı

Dünyanın en büyük ev tekstili buluşması olan HOMETEX, 21-25 Mayıs 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleniyor. Bu yılki fuarın sektör açısından büyük önem taşıdığı ve katılımcılar tarafından heyecanla beklenildiği belirtiliyor.