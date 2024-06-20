Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL), 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mezunlarını gerçekleştirdiği mezuniyet töreni ile uğurladı.İSTANBUL (İGFA) - Özel yetenekli ve yüksek akademik potansiyelli öğrencilere, kendi yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre farklılaştırılmış eğitim anlayışı sunan Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nin (TEVİTÖL) 2023-2024 Eğitim Dönemi Mezuniyet Töreni 12 Haziran Çarşamba günü İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, TEV Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Neyzi, TEVİTÖL Müdürü Mustafa Aydos TEVİTÖL öğretmenleri, TEV eğitim dostları, vakfın bağışçıları ve mezun gençlerin ailelerinin katıldığı tören ile TEVİTÖL'ün kampüsünde gerçekleştirildi. Seçkin misafirlerin katılımıyla gerçekleşen tören yapılan konuşmalar ile duygusal anlara sahne oldu.

TEVİTÖL Müdürü Mustafa Aydos, okulun mezunlarına seslendiği konuşmasında “Değerli mezunlarımızın TEVİTÖL’ü ve TEV’i her zaman gülen gözlerle hatırlayacaklarına, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına sadık kalarak, akıl ve bilimden şaşmayarak, potansiyellerini zorlayarak, çalışkan ve disiplinli bir şekilde ülkemize ve insanlığa faydalı çalışmalar yapacaklarına, imkân bulduklarında birer TEV bağışçısı olarak ülkemizin geleceği olan yetenekli gençlerine destek olacaklarına inanıyoruz” diyerek duygu ve düşüncelerini ifade etti.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, öğrenciler başta olmak üzere tüm veli ve öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada, “Öğrencilerimizin gözlerinde gördüğümüz heyecanı, onları bu günlere getiren öğretmenlerimizin ve değerli velilerimizin bakışlarındaki gururu görmek paha biçilemez bir mutluluk. Biz burada öğrencilerimizin kendilerini keşfetmesine, gerçekleştirmesine ve potansiyelini ortaya koymasına imkân yaratmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Her zaman başarıları ile parlayan öğrencilerimizle gurur duyuyor, onlara en iyi eğitimi sunmak için büyük bir özveriyle çalışan kıymetli yöneticilerimiz ve öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer Koç, genç mezunlara hitaben yaptığı konuşmada, TEVİTÖL'ün eğitim anlayışını ve öğrencilerin gelecekteki başarılarını vurguladı. Koç, “Bu anlamlı günde, sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Sevgili gençler, Büyük Önder Atatürk’ün dediği gibi ‘Hayat Mücâdeleden İbârettir’, bunu sakın unutmayın. Sizler, Cumhuriyet’in ilke ve inkılaplarına sâdık, demokrasiye inanan, lâik, âdil, yenilikçi, kendine güveni tam, hür fikirli gençler olarak, memleketimiz ve insanlık için önemli işler yapacak olan yarının liderlerisiniz.” Ifadelerini kullandı.