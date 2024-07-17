TEVİTÖL, LGS başarısına ek olarak gerçekleştirdiği Ön Değerlendirme Günleri’nin ardından 29 farklı şehirden 78 öğrenciyi seçip kayıt sürecini tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL), 2024-2025 yılı hazırlık sınıfı kabullerini tamamladı. TEVİTÖL öğretmenleri ve Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) uzman kadrosu tarafından düzenlenen ve her aday öğrenci için dokuz saatlik tempolu bir programla tasarlanan Ön Değerlendirme Günleri’nde başarı gösteren 78 öğrenci TEVİTÖL’lü oldu.

Öğrenciler, Konya’dan Ordu’ya, Bolu’dan Uşak’a, Diyarbakır’dan Çanakkale’ye 29 farklı şehirden gelerek TEVİTÖL’de yatılı okuyacak.

Bu yıl 23’ü tam burslu olmak üzere kaydolan 78 öğrencinin yüzde 92’sinin TEV tarafından verilen tam ya da kısmi burslara hak kazandığı TEVİTÖL’ün hazırlık sınıfı burs ortalaması yüzde 70 oldu. Hali hazırda TEVİTÖL’de okuyan diğer öğrencilerin yüzde 92’si de çeşitli oranlarda burs ya da başarı indiriminden faydalanıyor.

9 SAAT SÜREN ÖN DEĞERLENDİRME

Bu yıl birbirinden yetenekli 1481 öğrencinin ön değerlendirme için başvurduğunu ve 605 öğrenci ile Kocaeli, Ankara, İzmir, Adana ve Diyarbakır’da yüz yüze yapılan ve dokuz saatlik ön değerlendirme sürecinde bir araya geldiklerini belirten TEVİTÖL Müdürü Mustafa Aydos, “Ön değerlendirme süreci gençler ve onlara eşlik eden velileri için ciddi bir zaman ve emek gerektirdi. Katılan tüm gençlere ve velilerine teşekkür ediyoruz. Biz öğrencileri matematik, fen, dil, sanat, yaratıcılık ve kendini ifade etme becerisinin yanı sıra yatılı okul yaşamının gerektirdiği kişilik özellikleri ile öz bakım becerilerinin yeterliliği, ulusal ve evrensel değerler gibi birçok alanda değerlendirdik. Bu yıl TEVİTÖL’e başlayacak gençlerimizin LGS yüzdelik dilim ortalaması yüzde 0,77 oldu. TEVİTÖL öğrencilerinden gelecek nice başarı haberlerine hazır olun.” dedi.