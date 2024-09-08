Tevrat’ın Krallar 1 ve Krallar 2 bölümünde adı geçen Jezebel, İsrail kraliçesi olmasına rağmen bir putperest olarak tanınır. Sidonya kralı Ethbaal'ın kızı olan Jezebel, İsrail kralı Ahab ile evlenir. Ancak, İsrail’i Baal’a tapmaya zorlamak için amansız bir çaba içinde olur. Bu çabaları arasında başkent Samaria’da Baal için büyük bir tapınak inşa etmek de vardır.

Jezebel, Baal’ın tanrılığı için İsrail’in inançlarını köktenci bir şekilde değiştirmeye çalışır ve bu süreçte çeşitli işkencelere başvurur. Kocasının bu işlere göz yumması beklenirken, Tanrı’nın öfkesine maruz kalır. Ahab, düşman tarafından vurulup kan kaybından ölürken, köpekler kanlarını yer. Bu ayrıntı, olayların ardından köpeklerin Jezebel’in cesedini parçalamasıyla daha da belirginleşir.

Jezebel’in sonu oldukça trajiktir. Jehu’nun eunuch’ları tarafından yüksek bir pencereden atılan Jezebel’in cesedi, yoldan geçen atlar tarafından parçalanır. Köpekler cesedinin parçalarını yerken, sadece kafatası, elleri ve ayakları kalır. Bu renkli detay, peygamber Elijah’a atfedilir.

İnançlara göre, Jezebel’in günahları kadınlar tarafından hala ödenmektedir. Bu inanış, Jezebel’in kötü yürekli ve günahkar karakterinin etkisinin sürekliliğini işaret eder.