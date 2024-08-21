ABD'nin Texas eyaletinde, Odessa Havalimanı'ndan kalkan küçük bir uçak, havalanmakta zorlanırken elektrik hattına çarptı ve bir sokağa düştü. Güvenlik güçleri ve görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, uçağın düşmesinin ardından çevredeki araçlar ve binalar da yangından zarar gördü.

Olayda, uçakta bulunan iki kişinin yaşamını yitirdiği ve bir kişinin yaralandığı belirtildi. Kazanın ardından yangın hızla yayıldı ve çevrede büyük hasara yol açtı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve kazanın nedenine ilişkin detaylı inceleme yapıldığını açıkladı.