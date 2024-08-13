Erkan Kolçak Köstendil’in yazıp başrollerinde yer aldığı ve yönetmenliğini Kadir Çermik’le birlikte üstlendiği “Tezgah” filminin açık hava galası, 11 Ağustos 2024 tarihinde Alaçatı Tarla’da gerçekleştirildi. Film, gala gecesi sinemaseverlerle buluşmanın heyecanını yaşarken, oyuncular da ilk kez büyük bir izleyici kitlesiyle filmi izleme fırsatı buldu.

Ünlü İsimler Gösterimde Bir Araya Geldi

Galada, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil ve Şinasi Yurtsever gibi filmin başrollerini üstlenen isimlerin yanı sıra, Murat Boz, Sarp-Bengi Apak, Beyza Şekerci-Engin Hepileri, Doğa Rutkay-Kerimcan Kamal, Barış Falay, Melisa Doğu, Pınar Altuğ-Yağmur Atacan ve Mustafa Aksakallı gibi ünlü isimler de yer aldı. Gösterim sonrasında düzenlenen partiyle tüm ekip, filmin ilk gösteriminin kutlamasını coşkuyla yaptı.

Gerilim-Komediyi Bir Arada Sunan ‘Tezgah’

“Tezgah”, cinayetle sonlanan bir aşk üçgenini odağa alan gerilim-komedi türünde bir film olarak dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Erkan Kolçak Köstendil ve Kadir Çermik’in üstlendiği film, müzikleriyle de Orçun Orçunsel’in imzasını taşıyor.

Vizyon Tarihi Belli Oldu

Sinemaseverler, “Tezgah”ı 4 Ekim 2024 tarihinde A90 Pictures dağıtımıyla sinemalarda izleyebilecek. Gala gecesinde yapılan gösterim, filmin vizyon öncesi tanıtımı açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.