TFF 1., 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can'ın katıldığı kura çekimi, TFF Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ve TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimine kulüp başkan ve temsilcileri de katıldı.

"Kimseyi kırmadan, güzel bir sezon geçirelim"

Kura çekiminin öncesinde konuşma yapan Volkan Can, "Yorucu bir sezonu geride bıraktık. İnşallah kulüplerimizin istediği gibi sakatlıksız, belasız güzel bir sezon geçiririz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin çok selamları var. Bugün başkanımız yurt dışına çıktılar. Önümüzdeki günlerde de inşallah yurt dışında hep beraber olacağız. Orada da yeni sezon planlamasını hep beraber gerçekleştireceğiz. Sözlerime son verirken, inşallah önümüzdeki sezon hakem hatası olmayan, güzel bir lig diliyorum. Lütfen birbirimizi kırmayalım, biliyorsunuz sezon bitiyor, 18 Temmuz geliyor, önümüzde bir seçim var. Biz aday oluruz, başkası olur ama bu camiaların hep beraber, her zaman birliktelik içinde yürümesi lazım. Onun için de kimseyi kırmadan, güzel bir sezon geçirelim." dedi.

39 takımın kıyasıya mücadele edeceği TFF 2. Lig'de yeni sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Futbolseverler, ilk yarı heyecanını 22 Aralık 2024 tarihine kadar yaşayacak. İkinci yarı ise 19 Ocak 2025 tarihinde başlayıp 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.

TFF 3. Lig'de de yeni sezon 8 Eylül 2024 tarihinde start alıyor. İlk yarı heyecanı 15 Aralık 2024'te sona ererken, lig 26 Nisan 2025 tarihinde tamamlanacak. 26. hafta müsabakaları ise hafta içi oynanacak.