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11 yaşındaki Hüseyin İnal da takımın şampiyon olmasının sevincini yaşadıklarını aktardı.

Taraftarlardan Ahmet Soran, Çimentaş Elazığspor'un şampiyon olmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, "Çok mutluyuz, bir an önce Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Herkese teşekkür ederim. Maçı evde takip ettim. Kutlama yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kent merkezinde çoğu taraftar da şampiyonluğu arabalarıyla tur atarak kutladı.

Davul-zurna eşliğinde şampiyonluğu kutlayan bazı taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki dev ekranda maçı takip eden Elazığlılar, maçın bitiş düdüğüyle şampiyonluk sevinci yaşadı.

ELAZIĞ (AA) - TFF 3. Lig play-off final maçında Çimentaş Elazığspor'un 52 Orduspor FK'yi 3-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselmesini taraftarlar coşkuyla kutladı.

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